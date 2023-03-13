"بلومبيرغ": تعيين وزير الدفاع الصيني الجديد الخاضع للعقوبات من شأنه تعقيد العلاقات بين بكين وواشنطن

أفادت صحيفة Bloomberg، في مقال نشرته، بأن تعيين الصين للجنرال، لي شانغ فو، الخاضع للعقوبات الأمريكية، وزيرا للدفاع، يمكن أن يصعد من حدة العلاقات بين بكين وواشنطن.

وأوضحت الصحيفة، أن العلاقات الصينية الأمريكية متوترة، عقب سلسلة من الحوادث، أبرزها التصعيد حول جزيرة تايوان منذ العام الماضي، وإسقاط الولايات المتحدة لمنطاد "التجسس الصيني" المزعوم في سماء ساوث كارولينا، في شهر فبراير الماضي.

واشارت الصحيفة إلى أن الاتصالات بين وزارتي الدفاع الأمريكية والصينية شبه متوقفة منذ نوفمبر 2022.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على تعيين الجنرال لي شانغ فو، الخاضع لعقوبات أمريكية بحجة التعاون العسكري مع روسيا، في منصب وزير الدفاع.

ويدعو وزير الدفاع الصيني الجديد، إلى التركيز على العمل العسكري الدبلوماسي مع التركيز على "خدمة الدبلوماسية السياسية"، والتكامل المتبادل بين الموارد العسكرية والمدنية من خلال التقارب بين الشركات والقوات المسلحة للقوى.

المصدر: lenta.ru