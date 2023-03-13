الكشف عن تأثير الزلزل على مركز توزيع الغاز التركي الذي اقترحته روسيا

قال مصدر مطلع، إن الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا في فبراير، فرضت تعديلات على مشروع مركز توزيع الغاز الذي اقترحته روسيا، لكن لا يوجد حديث عن تأجيله.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "أصبحت الزلازل الموضوع الرئيسي في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تركيا. وتهدف جهود جميع الوزارات والمؤسسات هناك إلى إزالة عواقب كارثة القرن. لذلك، تم إجراء تعديلات على بعض المسائل الأخرى. الآن نعود تدريجيا إلى القضايا المدرجة على جدول أعمالنا، لأن محور الغاز يعتبر نقطة رئيسية. لا يوجد أي حديث عن احتمال تأجيل تنفيذه".

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في وقت سابق، قال السفير الروسي في تركيا أليكسي ييرخوف، إن المفاوضات بين موسكو وأنقرة بشأن مركز للغاز جارية، وشدد على أن الحديث يدور عن مشروع طويل الأمد، لذلك من المهم جدا وضع كل شيء على "المسار الصحيح" منذ البداية.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد أوعزا، في وقت سابق، بالعمل بسرعة على قضية إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الحديث لا يدور فقط عن إنشاء منصة تجارية في تركيا، بل وعن تطوير البنية التحتية وزيادة الإمدادات في الاتجاه الجنوبي. ووفقا له، يمكن لدول أخرى أن تشارك أيضا في المشروع: الجزائر وقطر وأذربيجان تزود أوروبا بالغاز في الاتجاه الجنوبي.

المصدر: نوفوستي