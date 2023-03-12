الولايات المتحدة.. 8 قتلى و7 مفقودين بانقلاب قاربين للمهربين

أعلنت السلطات الأمريكية أن 8 أشخاص لقوا حتفهم إثر انقلاب قاربين للمهربين قبالة ساحل سان دييغو، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن 7 مفقودين.

وقالت إدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييغو إن رجال الإنقاذ الذين استجابوا في وقت متأخر من يوم السبت على شاطئ بلاك انتشلوا ثماني جثث من المياه، لكن الضباب الكثيف أعاق جهود البحث خلال الليل.

وقامت سفن الإنقاذ من الحرائق وخفر السواحل بتمشيط المنطقة في وقت مبكر من يوم الأحد.

وصرح دانييل إيدي نائب رئيس العمليات في إدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييغو، بأن هناك حطام قارب طويل على شاطئ بلاك، وتشترك مدينة سان دييغو والولاية في ملكية شاطئ بلاك.

من جانبه أكد ضابط خفر السواحل إيدي بيريوس، أن 8 أشخاص لقوا حتفهم أن فرق الإنقاذ تبحث عن 7 آخرين على الأقل.

ولم يكن يعرف نوع القوارب التي كانوا يستقلونها، لكنه قال إنها غالبا ما تأتي قوارب من طراز بانغا إلى الشاطئ هناك.

المصدر: أ ب