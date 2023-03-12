ألمانيا.. إبطال قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

نجح خبراء المتفجرات في ألمانيا بإبطال قنبلة جوية بريطانية تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مدينة هاناو قرب فرانكفورت.

وأعلن متحدث عن فتح المنطقة المحظورة في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أنه من الممكن للسكان العودة إلى مساكنهم.

وكان نحو 17 ألف شخص اضطروا في وقت سابق، إلى مغادرة مساكنهم بسبب القنبلة البالغ وزنها 500 كيلوغرام في حي يقع شمال غربي هذه المساكن.

وتم العثور على القنبلة يوم الخميس الماضي أثناء أعمال بناء.

المصدر: د ب أ