اعتبر الصحفي سيمور هيرش، صاحب المقال الاستقصائي عن تفجير أنابيب "السيل الشمالي"، أن كراهية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيطرت على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتفكيرها.

وقال هيرش لقناة CGTN التلفزيونية الصينية: "أعتقد أن الكراهية لكل شيء مرتبط ببوتين والشيوعية قد سيطر على تفكير الإدارة الأمريكية. هذه الإدارة ليست بحالة متزنة ولهذا السبب، تفعل أشياء غبية".

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وأشار إلى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة "غبية بشكل مطلق"، وأن "الهيمنة الأمريكية لم تعد موجودة".

وأكد هيرش أن واشنطن تسعى من خلال نشر معلومات "استخبارية جديدة" إلى صرف انتباه الرأي العام عن ضلوعها في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا.

المصدر: نوفوستي