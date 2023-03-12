انتخاب رئيس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر البحرين عضوا في لجنة مناهضة الإرهاب

انتخب مؤتمر "الاتحاد البرلماني الدولي" المنعقد في البحرين، رئيس الوفد الإسرائيلي إلى المؤتمر داني دانون، عضوا في لجنة الاتحاد لمناهضة الإرهاب.

وانتخب ممثلون عن 47 دولة عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في اللجنة متغلبا على ممثلي إسبانيا وهولندا والسويد، وهو ما وصفته قناة "I24news" العبرية، بالإنجاز التاريخي.

دانون قال بعد انتخابه: "إنه لمن دواعي سرورنا أن يتمكن الوفد الإسرائيلي من تحقيق إنجاز كبير لإسرائيل في أول اجتماع له في الاتحاد البرلماني الدولي. وأنا فخور بالمشاركة في المجهود الإعلامي لتوضيح السياسة الأمنية لإسرائيل على الساحة الدولية".

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واعتبر دانون انتخابه بأنه "اعتراف بالتحديات وقدرات إسرائيل في محاربة الإرهاب وخطوة أخرى في كفاحنا المعلوماتي الوطني"، قائلا إنه يعتزم "تقديم الخبرة التي اكتسبتها كسفير لدى الأمم المتحدة والمعرفة التي اكتسبتها إسرائيل في هذا الموضوع لصالح التعاون بين دول العالم".

وعقد "الاتحاد البرلماني الدولي" مؤتمره في البحرين بمشاركة ملكها حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤساء برلمانات من جميع أنحاء العالم.

وقالت قناة "I24news" إنه و"في حدث غير مسبوق منذ التوقيع على اتفاقيات إبراهيم توجه صباح الأسبوع المنصرم وفد رسمي من الكنيست برئاسة عضو الكنيست من الليكود داني دانون إلى مملكة البحرين".

وأشارت إلى أن الوفد سيلتقي لاحقا بالبعثة الإماراتية.

المصدر: "I24news"