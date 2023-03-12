مقتل امرأة في قصف أوكراني يستهدف دونيتسك ونوفايا كاخوفكا

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب القوات الأوكرانية، بأن هذه القوات قصفت منطقتي بودينوفسكي وكالينينسكي في دونيتسك بست قذائف صاروخية.

وأضافت الممثلية في بيانها: "في الساعة 9.17 من صباح اليوم الأحد، قصفت القوات الأوكرانية منطقتي بودينوفسكي وكالينينسكي في مدينة دونيتسك براجمات الصواريخ. وخلال ذلك تم استهداف المنطقتين بست قذائف صاروخية".

من جانبها، قالت إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون الروسية، إن مواطنة مدنية سقطت قتيلة نتيجة القصف الأوكراني.

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وأضافت: "صباح يوم 12 مارس، كشف الجيش الأوكراني مجددا عن وجهه الوحشي. وتعرضت منطقة سوكول في مدينة نوفايا كاخوفكا لقصف مدفعي مكثف من جانب النازيين الجدد المجرمين. وأسفر القصف عن مقتل امرأة وإلحاق الضرر بمباني سكنية وتجارية".

تقع نوفايا كاخوفكا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، أسفل محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. في الوقت الراهن، يسيطر الجيش الروسي على مناطق الضفة اليسرى لمقاطعة خيرسون، وتحتل القوات الأوكرانية الضفة اليمنى وتنفذ يوميا هجمات بالمدفعية والصواريخ على المباني السكنية والبنية التحتية المدنية على الضفة اليسرى.

المصدر: نوفوستي