وزير خارجية أوكرانيا لا يتوقع توريد مقاتلات غربية لبلاده في المستقبل القريب

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، في حديث لصحيفة Bild am Sonntag، إنه لا يرجح قيام الدول الغربية بتسليم بلاده مقاتلات جوية في المستقبل القريب.

وأضاف الوزير الأوكراني: "لا أتوقع أن يتم تسليمنا المقاتلات في أي وقت قريب، فهذه مهمة صعبة للغاية من الناحية اللوجستية والفنية. ولكننا نلفت الانتباه إلى أن تدريب الطيارين الأوكرانيين يجب أن يبدأ الآن. عندما يتم اتخاذ قرار توريد الطائرات، لن نحتاج إلى قضاء عدة أشهر لتنفيذ تدريب الكادر اللازم".

في النصف الثاني من فبراير، قال كوليبا إن بلاده لم تتلق أية وعود من أي دولة حول توريد طائرات مقاتلة.

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وفي وقت سابق، أشارت الحكومة الألمانية إلى أنها لا تنظر في مسألة تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن بلادها، لا تخطط لإرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، رغم وصول طيارين أوكرانيين للتدريب في الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن نقل طائرات F-16 إلى أوكرانيا، وقال خلال مقابلة تلفزيونية: "عمليات النقل هذه لا معنى لها في سياق النزاع الحالي".

المصدر: تاس