الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات غربي نابلس (فيديو+ صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل 3 فلسطينيين خلال اشتباكات غربي نابلس في الضفة الغربية.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر": "أطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت في منطقة السامرة".

وأضاف: "قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بإطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار".

وأشار المتحدث إلى أن "مسلح آخر سلم نفسه للقوات وتم اعتقاله". وتابع: "كما صادرت القوات ثلاثة بنادق من نوع M-16 وأمشاط ذخيرة كانت بحوزة المخربين".

مؤكدا أنه تم نقل المعتقل للتحقيق لدى قوات الأمن، فيما لم يقع تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الجيش الإسرائيلي.

#عاجل

أطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت في منطقة السامرة حيث قامت قوة عسكرية من لواء جولاني باطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لاطلاق نار. مسلح آخر سلم نفسه للقوات وتم اعتقاله. pic.twitter.com/nxZLhxrwJk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2023

ارتقاء ثلاثة شبان واعتقال رابع خلال الاشتباك المسلح الذي وقع مع جنود الاحتلال قرب حاجز صرة غرب نابلس صباح اليوم..

حسبنا الله ونعم الوكيل!! pic.twitter.com/lsF8GudEbm — Mohammad N Irfaiya (@IrfaeyaN) March 12, 2023

#فلسطين | مكان استهداف المقاومين قرب حاجز "صرة" غرب نابلس، والذي أعلن الاحتلال في بيان له عن ارتقاء 3 واعتقال رابع. pic.twitter.com/Ka4lKQpqRw — غرب آسيا - عاجل (@WANbreaking) March 12, 2023

المصدر: RT