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الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات غربي نابلس (فيديو+ صور)

الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات غربي نابلس (فيديو+ صور)

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الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات غربي نابلس (فيديو+ صور)
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل 3 فلسطينيين خلال اشتباكات غربي نابلس في الضفة الغربية.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر": "أطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت في منطقة السامرة".

وأضاف: "قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بإطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار".

وأشار المتحدث إلى أن "مسلح آخر سلم نفسه للقوات وتم اعتقاله". وتابع: "كما صادرت القوات ثلاثة بنادق من نوع M-16 وأمشاط ذخيرة كانت بحوزة المخربين".

مؤكدا أنه تم نقل المعتقل للتحقيق لدى قوات الأمن، فيما لم يقع تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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