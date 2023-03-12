الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات غربي نابلس (فيديو+ صور)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل 3 فلسطينيين خلال اشتباكات غربي نابلس في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر": "أطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت في منطقة السامرة".
وأضاف: "قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بإطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار".
وأشار المتحدث إلى أن "مسلح آخر سلم نفسه للقوات وتم اعتقاله". وتابع: "كما صادرت القوات ثلاثة بنادق من نوع M-16 وأمشاط ذخيرة كانت بحوزة المخربين".
مؤكدا أنه تم نقل المعتقل للتحقيق لدى قوات الأمن، فيما لم يقع تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الجيش الإسرائيلي.
#عاجل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2023
أطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت في منطقة السامرة حيث قامت قوة عسكرية من لواء جولاني باطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لاطلاق نار. مسلح آخر سلم نفسه للقوات وتم اعتقاله. pic.twitter.com/nxZLhxrwJk
ارتقاء ثلاثة شبان واعتقال رابع خلال الاشتباك المسلح الذي وقع مع جنود الاحتلال قرب حاجز صرة غرب نابلس صباح اليوم..— Mohammad N Irfaiya (@IrfaeyaN) March 12, 2023
حسبنا الله ونعم الوكيل!! pic.twitter.com/lsF8GudEbm
#فلسطين | مكان استهداف المقاومين قرب حاجز "صرة" غرب نابلس، والذي أعلن الاحتلال في بيان له عن ارتقاء 3 واعتقال رابع. pic.twitter.com/Ka4lKQpqRw— غرب آسيا - عاجل (@WANbreaking) March 12, 2023
المصدر: RT