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"سانا": عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة مصياف بريف حماة (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفات وكالة "سانا" بعدوان إسرائيلي استهدف صباح اليوم الأحد منطقة مصياف بريف حماة في سوريا.

وذكر نشطاء أنه لا إصابات بين المدنيين، وأن الاستهداف تم بغربي مصياف طريق وادي العيون (حير عباس). 

 يذكر أن غارات إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي في الـ7 من مارس الحالي أدت إلى توقفه عن الخدمة، كما أغار الطيران على العاصمة دمشق وضواحيها في الـ19 من شهر فبراير الماضي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من المنارل وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

المصدر: سانا، RT

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