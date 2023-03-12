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بعد الزلزال المدمر.. هل يصبح لدى تركيا "شرطة إنشاءات"؟

أخبار العالم

بعد الزلزال المدمر.. هل يصبح لدى تركيا
أرشيف
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قدم إدواردو كوسيل، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، اقتراحات لتركيا فيما يتعلق بالزلزال.

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وقال كوسيل إنه يجب فحص الإنشاءات من قبل مؤسسات خارجية مستقلة ومهندسي زلازل مؤهلين، وليس من قبل رؤساء شركات المقاولات. 

وفي حديثه إلى موقع "Ekonomim"، اقترح ضرورة السيطرة على الفساد في صناعة البناء، وإلغاء العفو عن المناطق، وتنفيذ ممارسات شرطة البناء مثل "Baupolizei" في ألمانيا.

وBaupolizei في ألمانيا هي الوحدة التي تتفقد المباني للتأكد من مطابقتها لمتطلباتها.

المصدر: "Ekonomim"

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