بدء وصول "بيوت كأس العالم" من قطر إلى المناطق التركية المدمرة

وصلت اليوم السبت سفينتا نقل انطلقتا من الدوحة في قطر، تحملان 396 كونتينرا، "بيت صغير" جاهز للسكن إلى ميناء إسكندرون في ولاية هاتاي، جنوب تركيا.

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وتحمل السفينة الأولى 306 كونتينرات، فيما تحمل الثانية 90 كونتينرا.

وتعد هاتان السفينتان، جزءا من 7 سفن شحن، تحركت بالفعل من الدوحة باتجاه تركيا، لإيصال هذه البيوت الجاهزة إليها، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وتهدف قطر بالمحصلة، إلى إيصال 10 آلاف منزل جاهز ومتنقل موجودة لديها، إلى تركيا.

من المهم الإشارة إلى أن هذه الكونتينرات، وهي البيوت الجاهزة، هي التي استخدمت في قطر خلال مباريات المونديال كأس العالم قبل أشهر، وكانت تستخدم بالدرجة الأولى لإقامة المشجعين من مختلف دول العالم، والذين توجهوا لقطر لحضور المونديال.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث في وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي في الفترة السابقة، عن أن قطر أرسلت فعلا 10 آلاف كونتينر إلى تركيا بعد الزلزال، هو كلام غير دقيق، وفق ما أكد مراسلنا في تركيا الذي أشار إلى أن قطر أعلنت أنها سوف ترسل هذه البيوت الجاهزة إلى تركيا بالفترة القادمة، والآن فقط بدأت هذه الكونتينرات بالوصول.

المصدر: RT