كيم جونغ أون يقرر إرسال الجيش إلى الريف

ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اجتماعا لقيادة حزب العمال الكوري الحاكم، تم خلاله بحث مشاركة الجيش في تنفيذ خطة الحزب لتنمية الريف.

أفادت بذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وذكرت أنه تم خلال الاجتماع تحديد اتجاهات العمل، ومهام الجيش المحددة لتسريع تطوير الريف، والبناء المحلي، وكذلك مشاريع تعبئة الجنود للقيام بهذه المهام.

وأشار كيم جونغ أون إلى أنه يجب على القوات المسلحة بذل المزيد من الجهود، في سبيل ازدهار الدولة في ظروف التحديات والصعوبات المحيطة بها.

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ووفقا للوكالة، شدد كيم جونغ أون، على أنه "يجب على الجيش أن يصبح المثال الذي يحتذى به في النضال في سبيل الوطن وبناء القرى الاشتراكية، ويجب أن يقوم كل عام حتما بتشييد مواقع ومنشآت حقيقية للازدهار تسعد الشعب".

في وقت سابق أفادت الأنباء، بأنه على خلفية تقارير عن تدهور الوضع الغذائي في كوريا الشمالية، تم في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس، عقد اجتماع موسع للجلسة العامة السابعة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري في دورته الثامنة. وخلال ذلك تمت مناقشة نتائج تنفيذ برنامج "ثورة الريف" لعام 2022 والمهام الحالية للعام الحالي.

المصدر: نوفوستي