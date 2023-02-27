كوريا الشمالية تفتتح اجتماعا للحزب الحاكم لبحث ملف الزراعة في ظل أزمة الغذاء (صور)

افتتح زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لحزب العمال الحاكم، في بيونغ يانغ، لبحث ملف الزراعة.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية KCNA، بأن بيونغ يانغ عقدت اجتماعا مخصصا اليوم، كمكمل لاجتماع اللجنة المركزية للحزب أمس الأحد، لبحث ملف الزراعة، في ظل أزمة الغذاء التي تعاني منها كوريا الشمالية، جراء الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة، الناجمة عن إغلاق الحدود لمكافحة جائحة "كوفيد –19"، والعقوبات العالمية المفروضة على بيونغ يانغ، بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وأشارت وسائل العلام الكورية الشمالية، إلى أن الاجتماع سيستعرض الإنجازات الزراعية التي تم تحقيقها خلال العام الأول لبرنامج بيونغ يانغ لاستغلال الثروة الريفية، والذي بدأ العام الماضي، كما سيبحث سبل تعزيز الاقتصاد الوطني لدى بيونغ يانغ، في إطار البرنامج خلال المرحلة الحالية.

إقرأ المزيد

ولم توضح وسائل الإعلام الكورية الشمالية، موعد انتهاء الاجتماع وما إذا كان، كيم جونغ أون، سيلقي كلمة أم لا، منوهة بأن المكتب السياسي للحزب أشار خلال الشهر الجاري، إلى ضرورة خلق "نقطة تحول، تعلم على تعزز التغيير في التنمية الزراعية بشكل ديناميكي".

وحضر الاجتماع مسؤولون بارزون في الحزب الحاكم، أمثال رئيس الوزراء، كيم ديوك هون، وسكرتير الحزب للشؤون التنظيمية، وجو يونغ وون، وعدد من مسؤولي الحزب.

وفي ذات السياق، نوه محللون اقتصاديون، بأن عقد الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، لاجتماعين عامين في غضون شهرين، مؤشر إلى حجم الأزمة الغذائية التي تعاني منها بيونغ يانغ، وضرورة التعامل معها.

المصدر: يونهاب