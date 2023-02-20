الصين: تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية سيدفع بالوضع إلى مأزق

حذرت الصين من تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنه سيقود الوضع "إلى المأزق" أكثر وأكثر.

وقال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "للأسف أصر بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي رغم عدم وجود إجماع، على عقد جلسات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وكثفوا الضغوط على كوريا الشمالية، ما يقوض الدور البناء للتعامل الذي تجري إقامته والأفكار التي من شأنها أن تسمح بتسوية القضية".

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وأضاف أن "تشديد العقوبات سيقودنا إلى المأزق أكثر فأكثر. ومن أجل التسوية على كل الأطراف أن تتخذ الموقف الصائب من عدم الانتشار وتجنب المعايير المزدوجة".

واتهم الدبلوماسي الصيني الولايات المتحدة "بالتهرب من التزاماتها، حيث تشارك في التعاون النووي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يتعارض مع أهداف معاهدة حظر انتشار السلاح النووي".

واعتبر أن مثل هذه التصرفات ستؤثر سلبا على عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، و"ستزيد من مخاطر نشوب نزاع مسلح في المنطقة".

المصدر: وكالات