اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، حيث استخدمت الشرطة الهراوات والغاز لتفريق المتظاهرين.

وانطلق موكب من ساحة الجمهورية في باريس على خلفية الإضراب السابع على مستوى البلاد ضد رفع سن التقاعد. وشارك فيه عشرات الآلاف من الأشخاص.

ومن بين المتظاهرين ممثلون عن نقابات عمالية رائدة، وعمال في النقل والطاقة والصناعة وقطاعات أخرى، وعاملين في المجال الطبي، ومعلمين، ومنظمات شبابية وطلابية، وأنصار حركة السترات الصفراء بالإضافة إلى شباب black bloc الراديكالية.

وكانت الاحتجاجات سلمية حتى بدأ المتطرفون في إلقاء الزجاجات على الشرطة وإطلاق الألعاب النارية في اتجاههم. مما دفع ضباط الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتدور في الوقت الحالي اشتباكات بين المتظاهرين وضباط الشرطة في ساحة الباستيل. وتحاول الشرطة صد حشد الآلاف باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع.

المصدر: نوفوستي