برلماني أوروبي يتنبأ بمستقبل مريع لأوروبا: لينقذنا الرب ويحفظنا جميعا

قال ميك والاس، الذي يمثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي، إن الولايات المتحدة تريد مع حلف الناتو، دق إسفين وبث الفرقة والخلاف بين أوروبا والصين.

وكتب البرلماني في تغريدة على تويتر: "تعمل الولايات المتحدة مع الناتو على إقناع الاتحاد الأوروبي بأن الصين تشكل تهديدا لأمن القارة الأوروبية. لكن الصين لم تقصف أحدا ولم تلق أي قنبلة على أي أحد منذ 40 عاما. واشنطن تحاول دق إسفين بين الصين وأوروبا - وإذا ذهبنا في هذا الطريق، فلنتضرع للرب ليحفظ أوروبا ويحفظنا جميعا".

The #US + #NATO are telling the #EU that #China is a threat to our security - A China that hasn't dropped a bomb on anyone in 40 years. The US is trying to drive a wedge between China + EU - If we go down this path, God help Europe. God help all of us....https://t.co/jJbEKxvaH6 — Mick Wallace (@wallacemick) March 9, 2023

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ثقته بأن الضغط الغربي على الصين سيزداد ويتعاظم، وأشار لافروف إلى أنه تم الإعلان عن ذلك عمليا.

المصدر: نوفوستي