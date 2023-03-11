تعرّض وزير المالية اليوناني السابق للضرب المبرح في أثينا

أعلن حزب Diem25 أن وزير المالية اليوناني السابق زعيم الحزب يانيس فاروفاكيس، تعرض لضرب مبرح ليلة الجمعة في مطعم بحي إكسارتشيا في أثينا.

وقال الحزب في بيانه: "منذ بعض الوقت، كان أمين MERA25 جانيس فاروفاكيس في مطعم ودخلت مجموعة من الشبان البلطجية وهاجموه لفظيا وعندما حاول مخاطبتهم وتهدئتهم، قاموا بضربه ضربا مبرحا".

وندد المتحدث باسم الحكومة، يانيس إيكونومو، بالهجوم على السياسي.

وذكرت وكالة أنباء أثينا أن فاروفاكيس نُقل إلى المستشفى، وشخص الأطباء كسر في أنفه.

وأكدت الوكالة وصول رجال الشرطة إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي