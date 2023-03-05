اليونان.. رئيس الوزراء يعتذر عن كارثة القطار والآلاف يطالبون بالمحاسبة (فيديو)

طلب رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار، في وقت يتظاهر الآلاف في العاصمة للمطالبة بالتحقيق في أسباب وظروف المأساة ومعاقبة المسؤولين عنها.

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وأثار حادث اصطدام قطار شحن بقطار ركاب غضبا واسع النطاق في جميع أنحاء اليونان.

ونظم قرابة 10 آلاف شخص مسيرة اليوم الأحد في ميدان سينتاجما بالقرب من البرلمان في أثينا، بهدف دفع الحكومة إلى إجراء تحقيق كامل في أسباب وظروف المأساة ومعاقبة كل من تسبب في انهيار شبكة السكك الحديدية في البلاد، فيما طالب بعض المحتجين باستقالة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقتل 57 شخصا وأصيب العشرات في الأول من مارس في تصادم مباشر بين قطاري شحن وركاب بين أثينا وسالونيك، بالقرب من مدينة لاريسا.

وأعلن مترو أثينا إضرابا لمدة 24 ساعة يوم الأحد، لكن القطارات تعمل خلال المسيرة حتى يتمكن المشاركون في التجمع من الوصول إلى وسط العاصمة ثم العودة.

المصدر: نوفوستي+ وكالات