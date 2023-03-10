قديروف يعرض أسلحة غربية تم اغتنامها في أوكرانيا (صورة)

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صورة على "تيليغرام"، ظهر فيها يحمل أسلحة غربية اغتنمتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال قديروف: "لا شيء يبعث الدفء لروح المحارب مثل الغنائم... "ستينغر" الأمريكي و"إيغلا" الأوكراني. هذه هدايا تلقيناها هذه المرة من المقاتلين على الجبهة، حيث تركها "الناتو" خصيصا لنا".

وأضاف: "أعبر عن امتناني لحلف "الناتو" على توفيره مثل هذه المجموعة المتنوعة من الأسلحة، وهو أمر مثير للاهتمام أن تمسكها بيديك وتعاينها".

وتابع ساخرا: "لا تقلقوا أيها الأصدقاء، سنعيدها بالتأكيد إلى مرتزقة "الناتو"، بلا خير ولا سلامة، إذا كنتم تفهمون ما أعنيه".

المصدر: نوفوستي