نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر سعادة الجنود الأوكرانيين الأسرى في منطقة عملية خاصة في أوكرانيا، بعودة قائد القوات الخاصة "أحمد" أبتي علاء الدينوف.

وكتب قديروف على الفيديو الذي نشره في حسابه على "تيليغرام": "ما إن تعافى قائد القوات الخاصة (أحمد)، ونائب قائد الفيلق الثاني، أبتي علاء الدينوف، بالكاد من التسمم وعاد إلى خط الجبهة، حتى استقبلته مجموعة أخرى من الجنود الأوكرانيين الأسرى السعداء بعودته بحرارة في القبو".

وأضاف: "هذه المرة هناك الكثير منهم، من الواضح خلال غياب أبتي، لم يضع رجالنا بقيادة هانتر الوقت سدى، ونتيجة للمعارك الناجحة لقوات أحمد الخاصة والفيلق الثاني من الجيش ووحدات وزارة الدفاع الروسية، أصبحت عدة مناطق محصنة خاصة بقوات العدة تحت سيطرة القوات الروسية، وتم أسر 10 جنود من القوات الأوكرانية".

وأضاف: "مثل هذه الفرصة للحصول على تذكرة للحياة من جديد، لا تقع على عاتق الجميع. يبقى الكثير من الجنود الأوكران في الخنادق، وقد تخلى عنهم قاداتهم. ومع ذلك، حتى القليل من الجنود الذين تم إنقاذهم من مصير مأساوي يعتبرون نجاحا بالنسبة لنا".

وأشار قديروف، إلى أن "عدد الأشخاص الذين يريدون الموت من أجل مجموعة من قطاع الطرق المؤيدين للغرب ومرتزقة الناتو الذين يصدرون أوامر قاسية بصراحة، أصبح لحسن الحظ أقل في الآونة الأخيرة".

وختم قديروف قائلا: "أبتي علاء الدينوف الآن على خط المواجهة، لسنا وحدنا من افتقدك، ولكن أيضا الأسرى الأوكرانيين. من سواك سيتمكن من إجراء مثل هذا الاستجواب الممتع؟ نحن في انتظار تقاريرك المثيرة".

المصدر: RT