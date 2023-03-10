واشنطن تقترح آلية لفرض عقوبات على الصين في حال دعمها روسيا عسكريا

اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، على الكونغرس النظر في مشروع قانون يحدد آلية لفرض عقوبات على الصين إن أقدمت على دعم روسيا عسكريا.

وينص مشروع القانون أنه إذا دخلت الوثيقة حيز التنفيذ، فسيتم تفويض رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات "ضد شخصيات صينية".

وسيكون رئيس الدولة قادرا على اتخاذ مثل هذه الإجراءات إذا اعتبر أنه في تاريخ نفاذ القانون أو بعده، "وجه من الصين" "قام عن علم بتصدير أو نقل أو تزويد روسيا بأي شكل من الأشكال الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي الذي يعزز قدرة الحكومة الروسية على إجراء العملية العسكرية في أوكرانيا".

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ومن بين الأسباب المحتملة لفرض عقوبات على "وجوه من الصين"، يدرج الجانب الأمريكي مساعدة روسيا في الحصول على أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية، أو امتلاك قدرات صواريخ باليستية أو صواريخ مجنحة، أو أسلحة تقليدية متطورة، أو خدمات أو المعلومات دفاعية وغيرها.

وتتمثل العقوبات بحظر الممتلكات وحظر دخول الأفراد وإلغاء التأشيرات الحالية، وحظر المعاملات العقارية وحظر الحصول على قروض من المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، وأكثر من ذلك.

وأشار مشروع القانون إلى أن مصطلح "وجه من الصين" يعني أي مواطن صيني، وأي منظمة تأسست في الولاية القضائية للبلد.

المصدر: RT