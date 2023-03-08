المخابرات الأمريكية تتوقع استمرار التعاون بين روسيا والصين بالرغم من ضغوط الغرب

خلص تقرير استخباراتي أمريكي، إلى أن الصين ستحافظ على تعاون متعدد الأوجه مع روسيا، بما في ذلك المجال الاقتصادي والعسكري، على الرغم من الضغوط الغربية على بكين وموسكو.

ووردت هذه التوقعات في النسخة غير السرية من التقرير السنوي "لمجتمع الاستخبارات الأمريكية" حول "التهديدات العالمية" للولايات المتحدة.

ووفقا لمؤلفي التقرير السنوي، "ستحافظ بكين على تعاونها الدبلوماسي والدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي مع موسكو".

وأشار التقرير الذي صدر نيابة عن أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الأمريكية أنه: "على الرغم من الاستياء بخصوص العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن الصين ستحافظ على تعاونها الدبلوماسي والدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي مع روسيا من أجل الاستمرار في محاولة تحدي الولايات المتحدة".

وكشف التقرير، بأن موسكو ستظل تمثل تحديا كبيرا لا يمكن التنبؤ به بالنسبة لواشنطن، على مدى العشر سنوات القادمة.

وتم الإعلان عن التقرير، يوم الأربعاء، فيما يتعلق بجلسات الاستماع في اللجنة الخاصة للاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يتحدث قادة أجهزة المخابرات علنا ثم خلف الأبواب المغلقة.

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المصدر: تاس