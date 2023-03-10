وسائل إعلام: مقتل مرتزق فرنسي جديد في أوكرانيا

أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بمقتل مرتزق فرنسي جديد في أوكرانيا، وأنه سيتم نقل جثته إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة.

وكتبت الصحيفة: "قتل هذا الشاب، الذي كان عضوا في فيلق أوكرانيا الدولي في دونباس، ومن المقرر إعادة جثته في الأيام المقبلة".

يشار إلى أن المرتزق القتيل يدعى أندرياس غالوزي وعمره 22 عاما وقتل في 16 فبراير.

وأفادت إذاعة RMC الفرنسية في وقت سابق، بمقتل مرتزق فرنسي ثالث قاتل إلى جانب قوات كييف في دونباس متأثرا بجروحه.

وأشار رئيس الحرس الروسي فيكتور زولوتوف في وقت سابق إلى أن منطقة العملية العسكرية الروسية شهدت زيادة بعدد المرتزقة الأوروبيين في قوات كييف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة قدموا إلى أوكرانيا، وهذا الدعم لنظام كييف يزيد انخراط الدول الغربية في ما يحدث في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي