 
مباشر

واشنطن تدّعي قدرتها على تعويض أوروبا عن فاقد الغاز والنفط الروسيين

أخبار العالم

واشنطن تدّعي قدرتها على تعويض أوروبا عن فاقد الغاز والنفط الروسيين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwju

زعم رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، جو مانشين، أن واشنطن قادرة على تعويض أوروبا عن فاقد الغاز والنفط الروسيين ببديل أمريكي، دون أن يشير إلى كلفة ذلك الباهظة على أوروبا.

وقال مانشين في مؤتمر الطاقة الدولي في هيوستن ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" حول إمكانية تعويض النفط والغاز الروسيين في أوروبا: "أعتقد أننا قادرون على ذلك".

إقرأ المزيد
الغاز الأمريكي المسال لن يغني أوروبا عن الغاز الروسي
الغاز الأمريكي المسال لن يغني أوروبا عن الغاز الروسي

وأشار إلى أن هذا سيمنع روسيا من استخدام مصادر الطاقة "سلاحا" وأضاف: "إذا تمكنا من ذلك وأزحنا النفط الروسي المستخدم سلاحا من السوق، سيكون ذلك نعمة للديمقراطية والحريات".

وأكد أنه يفضل حرمان شركات الطاقة الروسية من الوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرا رغم ذلك إلى أن كل دولة يجب أن تتخذ قرارها بهذه القضية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا