كتب قسطنطين سميرنوف، في "إكسبرت رو"، حول عجز الولايات المتحدة عن تعويض نقص الغاز الذي ستعانيه أوروبا.

وجاء في المقال: في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 25 مارس، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن إمداد إضافي قدره 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

وكما وعد الأمريكيون، سوف تبلغ هذه الأحجام الإضافية، في المستقبل، 50 مليار متر مكعب في السنة.

ولا بد هنا من طرح سؤال آخر: هل ستتمكن المحطات الأوروبية وقدرات إعادة التحويل من استقبال مثل هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال؟ الآن وصل تحميلها إلى 90٪ من طاقتها الاستيعابية. وفي ألمانيا، المستورد الرئيسي للغاز الروسي، لا توجد محطات تستقبل الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق.

ومع ذلك، فإنهم في قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تشغلهم كثيرا المشاكل الحقيقية. مهمتهم الدفع سياسيا لمحاربة الغاز الروسي.

وفقا لحسابات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، تم توفير 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب و15 مليار من الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. إجمالي 155 مليار متر مكعب، وفقا للوكالة، يوفر 40٪ من الواردات و45٪ من الاستهلاك.

وقد أكد نائب مدير المعهد الدولي لسياسة الطاقة والدبلوماسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ومؤسس قناة ICEnergy telegram، إقبال غولييف، في تعليق لـ "إكسبرت رو"، على صعوبة العثور على غاز طبيعي مسال إضافي: "فسؤال من أي مصادر سيزود الأمريكيون أوروبا بالغاز الطبيعي المسال بدلا من الوقود الأزرق الروسي يبقى مفتوحا. علاقة الرئيس بايدن، ليست على ما يرام، بشركات النفط والغاز، التي تحاول التعامل مع الوضع في السوق، وليس مع طلبات السلطات. أمّا وعدُ بايدن بتزويد دول الاتحاد الأوروبي بمثل هذه الكميات من الغاز التي من شأنها أن تسمح بالتخلي عن شراء الغاز الروسي "قبل العام 2030 بفترة طويلة فـ"طموح للغاية ويصعب تنفيذه عمليا. من سيساعدهم في ذلك؟ دولة قطر؟ حتى الآن، لم تؤد المفاوضات بين قطر وألمانيا إلى النتائج المرجوة ".

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