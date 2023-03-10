أشتون: بوتين يتمتع بثقة عالية بنفسه ويستند في قراراته إلى تاريخ روسيا

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة للأمن والخارجية، كاثرين أشتون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بثقة عالية بنفسه ويستند في قراراته إلى تاريخ روسيا التي يريدها بلدا قويا.

وقالت أشتون لصحيفة "بوليتيكو" إن بوتين "يريد أن يكون له إرثه المتمثل في أن روسيا لم تضيّع أوكرانيا".

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ولفت بوتين مؤخرا إلى أن روسيا وجدت نفسها مجددا في مواجهة تهديدات أمنية مباشرة، "لكننا نرى أمثلة ساطعة على شجاعة أبنائها واستعدادهم للدفاع عن الحقيقة"، في إشارة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي حدد أهدافها باجتثاث النازية، ونزع سلاح نظام كييف، وإعلان أوكرانيا الحياد ورفض انضمامها إلى "الناتو" أو أي أحلاف عسكرية أخرى.

المصدر: RT