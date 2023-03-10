محتجز الرهائن في ألمانيا يطالب بفدية بملايين اليوروهات

أفادت صحيفة Stuttgarter Zeitung بأن محتجز الرهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه الألمانية، يطالب بملايين اليوروهات لإطلاق سراحهم.

وقالت الصحيفة إن "مجرما مجهولا احتجز شخصين كرهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه، ووفقا لمحررينا، فإنه يطالب بفدية بالملايين مقابل إطلاق سراحهم".

وأشارت إلى أن الشرطة على اتصال بمحتجز الرهائن. ولا يوجد خطر على السكان.

وأفادت وسائل الإعلام بأن قوات الأمن الألمانية طوقت المنطقة.

المصدر: نوفوستي