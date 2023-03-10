وسائل إعلام ألمانية: احتجاز رهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام ألمانية مساء يوم الجمعة، باحتجاز رهائن في مدينة كارلسروه بولاية بادن فورتمبيرغ جنوبي البلاد.

وذكرت شرطة كارلسروه أنه تم احتجاز رهائن في وسط مدينة كارلسروه بعد ظهر يوم الجمعة، وأن الشرطة تعمل لتحريرهم.

وقال دينيس كرول، المتحدث باسم الشرطة في كارلسروه: "في الوقت الحالي لا يوجد خطر على السكان".

وأفادت وسائل الإعلام بأنه لا معلومات حول عدد المتورطين في احتجاز الرهائن أو ما إذا سجلت إصابات بين المحتجزين الذين لم يعرف عددهم بعد.

وأوضحت أن قوات الأمن الألمانية طوقت المنطقة وأن القوات الخاصة في طريقها إلى مكان العملية.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية