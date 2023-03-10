النرويج تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتين للدفاع الجوي
Legion-Media Hannu Mononen
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أعلنت النرويج أنها ستزود أوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة بمنظومتين للدفاع الجوي من طراز NASAMS.
وقالت وزارة الدفاع النرويجية في بيان لها، يوم الجمعة: "بالتعاون مع الولايات المتحدة ستقدم النرويج لأوكرانيا منظومتين من نوع NASAMS".
وأشارت إلى أنهما ستضاف إلى المنظومتين اللتين قدمتهما الولايات المتحدة لأوكرانيا في الخريف الماضي.
وأكدت أن النرويج ستقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام وصيانة الأنظمة الجديدة.
وجاء هذ الإعلان على خلفية زيارة وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام لكييف.
المصدر: نوفوستي