النرويج تعلن نيتها إمداد أوكرانيا بـ 8 دبابات "ليوبارد -2"

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، أنها ستمد أوكرانيا بـ 8 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد - 2".

وأفادت قناة NRK، نقلا عن وزير الدفاع، بيرن غرام، بأن النرويج أعلنت خلال اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو، اليوم في بروكسيل، أنها ستزود أوكرانيا بـ 8 دبابات من طراز "ليوبارد -2".

وفي وقت سابق أعلنت النرويج، على لسان العديد من مسؤوليها، أنها ستمد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2"، لكنها لم تحدد العدد، والتوقيت.

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كما أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس ستيوير، أن بلاده ستشتري 54 دبابة "ليوبارد – 2" جديدة.

ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، والتحريض الذي يقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي