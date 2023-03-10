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أوربان: الدول الغربية تشارف على بحث إرسال قوات إلى أوكرانيا

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أوربان: الدول الغربية تشارف على بحث إرسال قوات إلى أوكرانيا
Globallookpress Attila Volgyi/Xinhua
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صرح رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان بأن الدول الغربية اقتربت من بحث إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى إصابة هذه الدول بحمّى الحرب.

واعتبر أوربان في حديث لإذاعة "كوسوت"، يوم الجمعة، أن زعماء الدول الغربية "مصابون بحمى الحرب"، ويرسلون "الأسلحة الأكثر خطورة إلى أوكرانيا"، حيث يناقش إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، الأمر الذي كان يعتبر "محظورا" في وقت سابق.

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وقال: "أعتقد أننا قريبون جدا من الاقتراح الجدي بأن يعبر جنود الدول الحليفة حدود أوكرانيا ويدخلوا أراضيها".

وتابع: "أنا مضطر للقول إن العالم لم يكن أقرب من تحول حرب إقليمية إلى حرب عالمية بعد أن كان الحديث يدور عن لوغانسك ودونيتسك، واحتمال ذلك يزداد يوما بعد يوم".

المصدر: نوفوستي

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