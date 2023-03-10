أوربان: العالم يقف على حافة حرب عالمية ثالثة

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في حديث نقلته صحيفة "بورتفيلو"، إن العالم يقف اليوم عند حافة حرب عالمية ثالثة.

وأضاف أوروبان: "لم يكن العالم قريبا جدا كما هو اليوم، من احتمال أن تتحول حرب محلية – والحديث هنا عن لوغانسك ودونيتسك - إلى حرب عالمية. هذا الاحتمال يتزايد يوما بعد يوم".

ويرى رئيس الحكومة الهنغارية، أنه كان بمقدور الغرب منذ البداية أن يعطي ضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو. ولو تم ذلك، كان النزاع سيبقى محلي الطابع كما في 2008 و2014، لكن بروكسل أصرت على تحويله إلى نزاع أوروبي عام.

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ولفت أوربان الانتباه إلى حقيقة أنه قبل عام، بدأ انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، أمرا سخيفا، لكن الآن من المحتمل أن يصبح جزءا من هذه الجمهورية بمثابة أرض تابعة للحلف بعد نهاية النزاع.

في يونيو من العام الماضي قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولة المرشحة للعضوية.

المصدر: نوفوستي