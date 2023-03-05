وسط اتهامات باضطهاد عرقي.. بودابست تعلن زيارة رئيس الوزراء أوربان إلى كييف

أعلن وزير خارجية هنغاريا بيتر زيغارتو أن الاستعدادات جارية لتنظيم زيارة رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان إلى كييف مع تطلّع بودابست إلى الحوار مع أوكرانيا.

وقال الوزير زيغارتو في مقابلة مع التلفزيون الكرواتي N1خلال زيارته الأخيرة إلى زغرب، وعرضت اليوم الأحد: "عندما نرى أن جميع الشروط المسبقة وضعت، ستتم الزيارة. لكننا الآن في مرحلة الإعداد الفني."

ولفت رئيس الوزراء أوربان إلى أنّه تحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عندما حضر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 9 فبراير المنصرم.

وأضاف: "نحن مستعدون دائما للحوار (مع أوكرانيا). ونأمل أن يكون الحوار منطقيا".

كما ذكرت صحيفة "نيبسزافا" في وقت سابق، خلال اجتماع قصير في قمة الاتحاد الأوروبي، تلقى أوربان دعوة من زيلينسكي لزيارة كييف. وذلك على العكس من قادة الدول الأخرى، الذين لم يتواجدوا في العاصمة الأوكرانية بعد أن أطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، قامت الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك برحلة إلى كييف.

في الوقت نفسه، وخلال لقاء أخير مع الصحفيين، أشار رئيس مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، جيرجلي غياش، إلى أن زيارة أوربان إلى كييف ستعتمد على التقدم الذي سيتم إحرازه في مسألة استعادة حقوق العرق الهنغاري في منطقة ترانسكارباثيان بأوكرانيا.

بدروها، يسود الاعتقاد في بودابست أن السلطات الأوكرانية تضطهد الأقلية الهنغارية هناك وتحرمها من فرصة استخدام لغتها الأم وتدريسها في المدارس المحلية.

المصدر: تاس