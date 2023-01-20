دعما لحقوق المجريين في أوكرانيا .. رئيس كرواتيا يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم التزام الصمت حيال قضيتهم

طالب الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مناسبة لوقف انتهاك حقوق المجريين العرقيين في منطقة ترانسكارباثيان بأوكرانيا.

وقال الرئيس الكرواتي الجمعة متحدثا في مؤتمر صحفي في بودابست بعد لقائه نظيرته المجرية كاتالين نوفاك، عندما تلقى سؤالا من الصحفيين عن قمع المجريين في ترانسكارباثيا أجاب: "لا أفهم لماذا يبقى الاتحاد الأوروبي صامتا بشأن هذه القضية".

خلال الفترة الماضية، في منطقة مدينة موكاتشيفو ترانسكارباثيان، حيث يعيش عدد كبير من المجريين العرقيين، تمت إزالة الأعلام المجرية من عدد من المباني العامة وتمت إزالة النقوش باللغة المجرية، كما انهي عقد عمل مدير المدرسة الهنغارية في موكاتشيفو، استفان شينك.

تعليقا على ذلك، أشارت الرئيسة المجرية بدورها إلى أن 150 ألفا من المجريين العرقيين يعيشون في ترانسكارباثيا، حيث تنتهك السلطات المحلية حقوقهم.

ووصفت نوفاك هذا بأنه غير مقبول وأوضحت أن المجر لن تغض الطرف عن ذلك، بالرغم من الصراع المسلح الدائر في أوكرانيا. ووصفت القانون الأوكراني الخاص بالأقليات القومية بأنه غير مقبول وقالت إنها أثارت هذه القضية خلال رحلتها الأخيرة إلى كييف ، وكذلك في رسالة إلى رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي.

وشكرت نوفاك ميلانوفيتش على دعمه مشيرة إلى أن المجريين العرقيين الذين يعيشون في كرواتيا لا يواجهون مشاكل مماثلة.

في وقت سابق ، قال وزير الدولة للعلاقات الثنائية في وزارة الخارجية المجرية تاماس منتزر إن الحكومة تتوقع من القيادة الأوكرانية اتخاذ خطوات لوقف مضايقة المجريين العرقيين في ترانسكارباثيا.

المصدر: تاس