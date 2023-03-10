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صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعة كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى

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صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعة كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
AP
استهداف موقع للطاقة في كييف (صورة أرشيفية)
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف ومقاطعات أوكرانية أخرى، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف، وترنوبل، وخملنيتسكي، وفينيتسا، وجيتومير، وتشيركاسي، وكيروفوغراد، وبولتافا، وتشرنيغيف، وسومي، وخاركوف.

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وأظهرت الخريطة أيضا إطلاق صفارات الإنذار في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في جمهورية دونيتسك.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، حيث تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي

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