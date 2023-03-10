مستشار أمريكي يحذر من حسابات خاطئة قد تؤدي لصدام عسكري مباشر مع روسيا

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن تصريحات، فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي حول شبه جزيرة القرم يمكن أن تؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع موسكو.

وقال ماكغريغور: "دعونا نكون صادقين، نحن نساعد أوكرانيا على مهاجمة شبه جزيرة القرم، إذا فعلنا ذلك بشكل مباشر، فسيكون ذلك بالفعل عملا حربيا ضد روسيا. إنها تعرف ذلك، لذا يجب أن تكون حذرة في تعبيرها. إنها تتفهم أيضا وضع أوكرانيا اليائس، وبالتالي تحاول كييف أن تفعل أكثر شيء نخاف منه وهو جرنا إلى النزاع".

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وأشار إلى أن الخطأ الرئيسي ليس من نولاند فقط، ولكنه من السياسيين الأمريكيين الآخرين، وهو نهج غير واقعي تجاه روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وشدد على أن مثل هذه الحسابات الاستراتيجية الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، تؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع موسكو.

ووصفت نولاند في منتصف فبراير المواقع العسكرية في شبه الجزيرة بأنها أهداف مشروعة لأوكرانيا، كما وعدت بأن البيت الأبيض سيدعم نظام كييف في هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي