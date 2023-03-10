 
مباشر

مستشار أمريكي يحذر من حسابات خاطئة قد تؤدي لصدام عسكري مباشر مع روسيا

أخبار العالم

مستشار أمريكي يحذر من حسابات خاطئة قد تؤدي لصدام عسكري مباشر مع روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwhc

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن تصريحات، فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي حول شبه جزيرة القرم يمكن أن تؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع موسكو.

وقال ماكغريغور: "دعونا نكون صادقين، نحن نساعد أوكرانيا على مهاجمة شبه جزيرة القرم، إذا فعلنا ذلك بشكل مباشر، فسيكون ذلك بالفعل عملا حربيا ضد روسيا. إنها تعرف ذلك، لذا يجب أن تكون حذرة في تعبيرها. إنها تتفهم أيضا وضع أوكرانيا اليائس، وبالتالي تحاول كييف أن تفعل أكثر شيء نخاف منه وهو جرنا إلى النزاع".

إقرأ المزيد
الكرملين: القرم جزء لا يتجزأ من روسيا ولا يمكن تحت أي ظروف أن
الكرملين: القرم جزء لا يتجزأ من روسيا ولا يمكن تحت أي ظروف أن "تعود" إلى أوكرانيا

وأشار إلى أن الخطأ الرئيسي ليس من نولاند فقط، ولكنه من السياسيين الأمريكيين الآخرين، وهو نهج غير واقعي تجاه روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وشدد على أن مثل هذه الحسابات الاستراتيجية الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، تؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع موسكو.

ووصفت نولاند في منتصف فبراير المواقع العسكرية في شبه الجزيرة بأنها أهداف مشروعة لأوكرانيا، كما وعدت بأن البيت الأبيض سيدعم نظام كييف في هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى