الكرملين: القرم جزء لا يتجزأ من روسيا ولا يمكن تحت أي ظروف أن "تعود" إلى أوكرانيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لا يستطيع تخيّل الظروف التي يمكن في ظلها "عودة" شبه جزيرة القرم مؤكدا على أنها جزء لا يتجزأ من روسيا.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان الكرملين بإمكانه تصور أي ظروف يمكن بموجبها عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، حيث شدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين بأن القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، ولا يمكنه تصور ذلك.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تترك لأوكرانيا قرار كيفية إنهاء الصراع مع روسيا، وعند سؤاله عن احتمالات عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا اعترف بأنه لن يكون من الممكن إعادتها على الفور، وتابع: "أستطيع أن أتخيل الظروف التي في ظلها سوف تسبق ذلك فترة انتقالية، وليس مباشرة".

وقد أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014 عقب استفتاء أعقب الانقلاب في أوكرانيا، وقد صوت في هذا الاستفتاء 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول على الانضمام إلى روسيا. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراضيها "المحتلة مؤقتا"، ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.

من جانبها صرحت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا من أجل إعادة توحيدهم مع روسيا على نحو ديمقراطي، وفي امتثال كامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن قضية شبه جزيرة القرم قد "أغلقت نهائيا".

المصدر: نوفوستي