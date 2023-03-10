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"فاغنر": قوات كييف تستعد لهجوم مضاد في أرتيوموفسك

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أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أن قوات كييف تستعد لهجوم مضاد في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وأن الجيش الروسي سيحبط هذا الهجوم ويقضي على القوات المهاجمة.

وأضاف: "العدو يستعد لهجوم مضاد، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك".

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يشار إلى أن الجيش الروسي أحكم طوقه على المدينة من ثلاثة محاور ويواصل تقدمه من الشرق، كما وصل مقاتلو "فاغنير" إلى وسط المدينة.

ويرجح الخبراء الغربيون قرب سقوط المدينة والقضاء على 30 ألف عسكري أوكراني أو استسلامهم فيها، حيث كافة الطرق المودية إلى خارجها صارت في مرمى الجيش الروسي.

المصدر: تاس 

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