مؤسس "فاغنر": معارك ضارية تدور حول أرتيوموفسك وزيلينسكي يزج بجنوده في المطحنة

صرح مؤسس قوات "فاغنر"، بأن عدد مقاتلي القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت)، يتراوح من 12 إلى 20 ألف جندي، وتدور حاليا معارك ضارية حول المدينة على مدار الساعة.

ونقلت الخدمة الصحفية لبريغوجين قوله: "وفقا لتقديرات مختلفة، هناك ما بين 12 إلى 20 ألف مقاتل من القوات الأوكرانية في باخموت، هناك معارك عنيفة على مدار الساعة، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لا يتوقف عن زج الشعب الأوكراني في المطحنة، يلقي المزيد والمزيد من الآلاف الجدد".

وبحسب بريغوجين، فإن القوات الروسية في أرتيوموفسك ترى "غضب زيلينسكي بشكل واضح مما يدور في المدينة"، عبر التسليم المستمر للذخيرة والأسلحة إلى القوات الأوكرانية.

ويوم الأمس، أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر في الجيش الأوكراني، بأن وحدات من القوات الأوكرانية انسحبت في مجموعات صغيرة من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

ونقلت الوكالة عن جندي أوكراني لم تكشف عن هويته: "مدينة باخموت سوف تسقط.. نحن محاطون بشكل كامل تقريبا. الوحدات تتراجع تدريجيا في مجموعات صغيرة".

ووفقا للجندي الأوكراني، السبيل الوحيد للخروج من أرتيوموفسك هو عبر الطرق الجانبية المؤدية إلى مدينة تشاسوف يار، إذا علقت الدبابات هناك، فقد تصبح أهدافا سهلة لنيران المدفعية.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهو مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

المصدر: تاس