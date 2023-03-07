"فرانس برس" نقلا عن جندي أوكراني: القوات الأوكرانية تنسحب من أرتيوموفسك بمجموعات صغيرة

أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر في الجيش الأوكراني، بأن وحدات من القوات الأوكرانية انسحبت في مجموعات صغيرة من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

ونقلت الوكالة عن جندي أوكراني لم تكشف عن هويته: "مدينة باخموت سوف تسقط.. نحن محاطون بشكل كامل تقريبا. الوحدات تتراجع تدريجيا في مجموعات صغيرة".

ووفقا للجندي الأوكراني، السبيل الوحيد للخروج من أرتيوموفسك هو عبر الطرق الجانبية المؤدية إلى مدينة تشاسوف يار، إذا علقت الدبابات هناك، فقد تصبح أهدافا سهلة لنيران المدفعية.

وفي وقت سابق، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الجمعة، بأن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) تمت محاصرتها بالكامل فعليا، قائلا: "الآن باخموت أرتيوموفسك محاصرة عمليا. رجالنا حقا في وسط المدينة. وحلقة التطويق تغلق عمليا".

بدوره وجه مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين رسالة مصورة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه فيها إعطاء أوامره للجنود الأوكرانيين بالخروج من أرتيوموفسك (باخموت).

وأظهر الفيديو الذي نشره بريغوجين ثلاثة من الأسرى الأوكرانيين الذين طلبوا من الرئيس الأوكراني أن يسمح لهم بالعودة إلى أماكن إقامتهم.

وقبل ذلك بساعات في وقت سابق من اليوم، أعلن قائد القوات الأوكرانية (الكتيبة) "ماديار"، وعبر فيديو نشره في حسابه الخاص على التلغرام، أن وحدته تلقت أمرا من القيادة بمغادرة أرتيوموفسك على الفور، دون أن يوضح أية تفاصيل إضافية، وأنه وفق القرار سيتم نقله على وجه السرعة من أرتيموفسك "إلى مكان جديد للقتال".

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهو مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

المصدر: نوفوستي