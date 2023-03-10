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الاستخبارات الأمريكية تقرّ بتفوّق روسيا في الصواريخ فرط الصوتية

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الاستخبارات الأمريكية تقرّ بتفوّق روسيا في الصواريخ فرط الصوتية
Globallookpress
منظومة الصواريخ الاستراتيجية الفرط صوتية - "أفانغارد"
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أقرّ خبير التكنولوجيا لدى الاستخبارات العسكرية الأمريكية بول فرايشتلر في اجتماع للكونغرس، بتفوق روسيا في الصواريخ فرط الصوتية ومنها "أفانغارد" الاستراتيجية الوحيدة من نوعها عالميا.

وقال: "لدى روسيا صواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية، الاستراتيجية الوحيدة من نوعها في العالم".

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وأكد أن خصوم واشنطن "يعملون على تطوير إمكانياتهم بحيث يمكنهم إبقاء الولايات المتحدة تحت خطر التهديد".

وخلص إلى القول إن "الصواريخ فرط الصوتية المصممة لتفادي الرادارات والدفاع الجوي الأمريكية، تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة".

يشار إلى الفوج الأول من صواريخ "أفانغارد" دخل الخدمة في الجيش الروسي سنة 2019، فيما تنتج روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ فرط الصوتية والمجنحة التي تحمل رؤوسا مختلفة بما فيها النووية، أثبتت فعالية غير مسبوقة في الدقة والمدى في أوكرانيا وقبلها في سوريا.

المصدر: نوفوستي

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