فوج ثان من صواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية يدخل الخدمة القتالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن الفوج الثاني للصواريخ الباليستية العابرة للقارات "أفانغارد"، دخل الخدمة القتالية في فرقة أورينبورغ التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية.

ويشار إلى أن الفوج الأول من هذه الصواريخ الحاملة لرؤوس فرط صوتية القادرة على المناورة، دخل الخدمة القتالية في الفرقة المذكورة في ديسمبر عام 2019.

وقال مصدر في الوزارة: "مع حلول يوم قوات الصواريخ الاستراتيجية، باشر الخدمة القتالية في مقاطعة أورينبورغ فوج دوري جديد مزود بصواريخ أفانغارد المتمركزة في صوامع تحت الأرض".

وشددت الوزارة على أن "منظومة صواريخ أفانغارد ستعزز بشكل فعال قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية وستوسع قدراتها القتالية".

وعرضت الوزارة مقطع فيديو، لتحميل هذه الصواريخ صومعة تحت الأرض باستخدام وحدة نقل وتحميل.

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وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن عن بدء إنتاج صواريخ "أفانغارد" في مارس عام 2018 في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية.

ويتكون هذا المجمع من صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز UR-100N UTTH، مع رأس قتالي مجنح فرط صوتي قادر على المناورة والتحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي.

المصدر: نوفوستي