الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تبارك زواج المثليين
Globallookpress Peter Endig
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سمحت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا بعد اجتماع سينودسي في فرانكفورت بمباركة قران الأزواج من جنس واحد اعتبارا من مارس 2026.
وذكرت وكالة DPA أن 176 أسقفا من أصل 202 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح القرار مقابل 14 عارضوه، بينما امتنع 12 آخرين عن التصويت. وحقق هذا أغلبية الثلثين اللازمة لاتخاذ القرار.
ويُفترض أن يتم العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة لإعداد الوثائق والطقوس لمراسم المباركة.
ويُبارَك الأزواج من نفس الجنس عمليا في العديد من الأبرشيات الكاثوليكية في ألمانيا، لكن هذا كان يعتبر نقطة غامضة في قانون الكنيسة، ومن الآن فصاعدا، لن يواجه الكهنة عقوبات بسبب أداء مثل تلك الطقوس.
المصدر: تاس