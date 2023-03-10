زيلينسكي: بعض دول الاتحاد الأوروبي و"الناتو" تساعد أوكرانيا شكليّا

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن بعض دول الاتحاد الأوروبي و"الناتو" تساعد أوكرانيا شكليّا، فيما تكثّف تجارتها مع روسيا وتكسب مليارات الدولارات.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، في كييف: "من ناحية، إنهم يدعمون أوكرانيا، وسيادتنا، بل إنهم يرسلون إلينا شيئا ما. وهكذا فإنهم ساعدونا من أجل الاستعراض فحسب. ومن ناحية أخرى، يتحايلون على العقوبات، حيث يكسبون عشرات المليارات من الدولارات، ومقارنة بما سبق فترة الحرب، زادت تجارتهم مع روسيا، وهذا ينطبق على العديد من الدول، حتى تلك الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الأعضاء في "الناتو"".

وحضرت مارين وزيلينسكي في وقت سابق من اليوم جنازة دميتري كوتسيوبايلو، القيادي البارز في تنظيم "القطاع الأيمن" النازي والذي قتل بضربة روسية في أرتيوموفسك.

المصدر: نوفوستي