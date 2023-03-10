رئيسة وزراء فنلندا وزيلينسكي يحضران جنازة قيادي نازي كبير في قوات كييف

حضرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جنازة دميتري كوتسيوبايلو، القيادي البارز في تنظيم "القطاع الأيمن" النازي والذي قتل بضربة روسية في أرتيوموفسك.

وقال الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ورئيسة وزراء فنلندا سانا مارين التي تزور بلادنا، شاركا في مراسم وداع بطل أوكرانيا، قائد الكتيبة الأولى الملازم أول دميتري كوتسيوبايلو، الذي قتل قرب باخموت (أرتيوموفسك)".

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن كوتسيوبايلو قتل في مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك وأكد زيلينسكي في وقت لاحق مقتله.

المصدر: نوفوستي