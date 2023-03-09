كييف تحذّر من ازدياد شعبية المطالبين في أوكرانيا بالسلام مع روسيا

حذر أمين سر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، من "منحى خطير" يترسخ بقوة بين مواطني أوكرانيا، ممن يؤيدون بدء المفاوضات وتحقيق السلام مع روسيا.

وقال دانيلوف: "أصبح هناك المزيد من مؤيدي بدء المفاوضات مع روسيا، وهذا توجه خطير للغاية عندما يبدأ الناس حتى من غرب أوكرانيا في الحديث عن ذلك".

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وأعلنت روسيا مرارا استعدادها للمفاوضات، لكن كييف حظرت بإيعاز من رعاتها في الغرب أي مفاوضات مع موسكو، وفرضت شروطا تعجيزية للسلام بينها انسحاب روسيا من القرم، ما يحتم على موسكو مواصلة العمل العسكري حتى تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي