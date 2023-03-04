زيلينسكي وميتسولا يبحثان "صيغة السلام" الأوكرانية في لفوف والدعم المقدم لكييف

استقبل فلاديمير زيلينسكي رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، لمناقشة الدعم المقدم لكييف من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للخدمة الصحافية لمكتب زيلينسكي، وصلت ميتسولا إلى أوكرانيا، أمس الجمعة، في زيارتها الثانية إلى البلاد، بعد زيارتها الأولى مطلع أبريل 2022.

وقالت الخدمة الصحفية في بيان: "كجزء من رحلة العمل إلى لفوف، عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي تزور بلدنا للمرة الثانية منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا".

وأضاف البيان، أن زيلينسكي وميتسولا ناقشا "صيغة السلام" الأوكرانية المؤلفة من 10 نقاط، وسبل دعوة المزيد من الدول، ولا سيما دول جنوب العالم، إلى المشاركة في "قمة السلام" المرتقبة.

وأكد زيلينسكي لميتسولا "أن كييف تسعى للانتهاء من تنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية في أقرب وقت ممكن، كي يتسنى بدء مفاوضات انضمام اوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري".

وكان زيلينسكي قد وقع طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير 2022، بعد 4 أيام من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي 23 يونيو 2022 وافق زعماء دول الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد، ومن أجل البدء بمفاوضات الانضمام يتعين على البلدين تنفيذ شروط يطلبها الاتحاد الأوروبي، بينها إصلاحات واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي