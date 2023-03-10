تبادل لإطلاق النار في وسط العاصمة الأذربيجانية باكو (فيديو)

أفادت وزارة الداخلية الأذربيجانية بإصابة 3 أشخاص بجروح خلال تبادل لإطلاق النار وسط العاصمة الأذربيجانية.

جاء ذلك في تقرير لوزارة الداخلية اليوم الجمعة، حيث قالت الوزارة إن إطلاق النار وقع بالقرب من مبنى السيرك الوطني، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

وجاء في التقرير أن "الشرطة تلقت معلومات عن إصابة 3 أشخاص بجروح نتيجة إطلاق النار بحي نسيمي بالعاصمة".

وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن أخصائيي الطب الشرعي التابعين لوزارة الداخلية كانوا يعملون في موقع الحادث المسلح، فيما تم تطويق المنطقة بأكملها من قبل الشرطة.

المصدر: نوفوستي