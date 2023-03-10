"تسنيم": واشنطن سمحت للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه لإيران

قال أمين عام غرفة التجارة العراقية-الإيرانية المشتركة حميد حسيني، الجمعة، إن الولايات المتحدة سمحت بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية.

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ولفت حسيني في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية إلى أن العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز وتوزيع الكهرباء، لكن هذا ليس بمعنى قدرة إيران على الوصول إلى هذه الأموال.

وأضاف "إن أموال إيران موجودة في بنك خاضع لرقابة واشنطن، ولا يُسمح إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات، حيث أنه في مارس الماضي، تم استيراد مليار دولار من البضائع إلى إيران من خلال هذا المسار ودفع مستحقات إيران لتركمانستان من خلاله أيضا".

وكشف الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، أنه خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي تم السماح بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية الحالية على إيران، تشمل من أكثر من 900 كيان وفرد، مع الأخذ في الاعتبار توسيعها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتعد هذه العقوبات الأوسع في تاريخ العلاقات الأمريكية- الإيرانية.

المصدر: تسنيم